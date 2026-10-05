Ważne zmiany w ordynacji podatkowej - mniej biurokracji, więcej uproszczeń
System podatkowy w Polsce charakteryzuje się wysokim poziomem skomplikowania, chaotycznymi nowelizacjami oraz przepisami obfitującymi w liczne wątpliwości i sprzeczności. Dlatego każda zmiana legislacyjna, która zmierza do uproszczenia procedur i zmniejszenia obciążeń po stronie podatników, powinna być przyjmowana z dużym zadowoleniem. Nowelizacja ordynacji podatkowej, która weszła w życie 1 października, przynosi podatnikom wiele praktycznych ułatwień w relacjach z fiskusem, a jej skutkiem ma być „odkorkowanie” urzędów skarbowych.
Uproszczenia polegają m.in. na ograniczeniu obowiązków sprawozdawczych MDR, przede wszystkim znosząc raportowanie schematów krajowych i pozostawiając obowiązek raportowania tylko w odniesieniu do schematów o charakterze transgranicznym.
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Po nowelizacji łatwiej będzie odzyskać nadpłatę podatku. Jeżeli nadpłata wynika ze skorygowanej deklaracji, to podatnik nie musi już składać odrębnego wniosku o jej zwrot. Zmiana dotyczy także prawa do poprawiania przez urząd skarbowy błędów w deklaracji podatnika. W ramach czynności sprawdzających organ może samodzielnie poprawić błędy do kwoty 10 tys. zł (dotychczas było to 5 tys. zł). Zwiększył się także z 1 tys. do 5 tys. zł limit podatku, który może zapłacić za podatnika osoba trzecia, przy czym dla najbliższej rodziny limit nadal nie obowiązuje. Wprowadzono też możliwość złożenia wniosku o umorzenie podatku w całości lub części jeszcze przed upływem terminu jego płatności. Ułatwienie odnosi się też m.in. do pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. Obecnie jest ono obowiązkowe tylko wtedy, gdy kwota nadpłaty przekracza 10 tys. zł. Zmian jest wiele. Dotyczą także m.in. terminów zwrotu podatku, przesłuchania stron i świadków online czy mandatu zaocznego w sprawach o wykroczenia skarbowe. O wszystkich będziemy szczegółowo pisać w kolejnych numerach tygodnika.
Zapraszam do lektury Tygodnika Podatników.
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