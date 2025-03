Zasiadanie w fotelu prezesa spółki komunalnej to nie zawsze lukratywne zajęcie

Rada nadzorcza w każdej spółce z udziałem jednostek samorządu terytorialnego (dalej: jst) ma, wynikające z przepisów art. 10a ust. 6 ustawy o gospodarce komunalnej, szczególne uprawnienie – wyłączne prawo do powoływania i odwoływania członków zarządu. Z wyborem członków zarządu wiąże się kolejne zadanie rady nadzorczej – zawieranie umów z powołanymi osobami. Uprawnienie to wynika z art. 210 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.). Przepis ten dopuszcza, by do zawarcia umów z członkami zarządu został upoważniony także, powołany uchwałą zgromadzenia wspólników, pełnomocnik. Dlatego uprawnienie rady nadzorczej w tym zakresie powinno zostać jednoznacznie określone w umowie spółki. Jakie umowy mogą zostać zawarte z członkami zarządu? To zależy od wielkości udziału jst w kapitale zakładowym spółki i liczby przysługujących jej głosów na zgromadzeniu wspólników.