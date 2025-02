Julita Karaś-Gasparska: Inwentaryzacja obiektów niczym tor przeszkód

W lipcu 2023 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności definicji budowli. Zobowiązał zarazem ustawodawcę, aby zmienił przepisy w tym zakresie w ciągu 18 miesięcy. Czasu było więc sporo, ale zmiany uchwalono w ostatnim momencie, więc podatnicy mieli zaledwie miesiąc na przygotowanie się do nowych regulacji. To mało, jeśli się weźmie pod uwagę zakres wprowadzonych zmian i ich skutki finansowe, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy korzystają z różnego rodzaju firmowej infrastruktury. Stąd ukłon w ich stronę, polegający na możliwości późniejszego (tylko w tym roku, czyli wyjątkowo) złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1). Deklarację można złożyć do końca marca, przy czym aby skorzystać z tej możliwości, trzeba było spełnić do końca stycznia kilka warunków. Kto je spełnił, ten zyskał dwa miesiące na to, aby ogarnąć nowe przepisy.