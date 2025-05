Jak akcjonariusz może zgłosić sprzeciw od uchwały walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 422 § 2 pkt 2 k.s.h., aby zyskać legitymację do zaskarżenia uchwały, akcjonariusz musi nie tylko oddać głos przeciw uchwale, ale także zażądać zaprotokołowania sprzeciwu. Znaczenie prawne dla uzyskania legitymacji do zaskarżenia ma właśnie akt żądania zaprotokołowania sprzeciwu, czyli zwrócenia się w toku obrad do notariusza sporządzającego protokół o umieszczenie w nim sprzeciwu, nie zaś samo wyrażenie sprzeciwu wobec przewodniczącego zgromadzenia oraz pozostałych uczestników. Nie ma natomiast znaczenia to, czy sprzeciw został rzeczywiście zaprotokołowany, ponieważ zgłoszenie odpowiedniego żądania w tym zakresie może być w ewentualnym postępowaniu sądowym dotyczącym zaskarżenia uchwały wykazane w inny sposób (wyroki Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2006 r., I CSK 12/06, Legalis i z 16 kwietnia 2002 r., V CKN 997/00, OSNC 2003, nr 4, poz. 54).