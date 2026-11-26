Od niej zależą decyzje inwestorów, przedsiębiorców i instytucji finansowych. XXVII Doroczna Konferencja Audytingu przypomniała, że za jakością danych stoją nie tylko standardy i procedury, lecz także ludzie, ich kompetencje oraz niezależność zawodowa. Trzy słowa wyznaczające kierunek dyskusji: odpowiedzialność, oczekiwania i oddziaływanie skłaniają do szerszej refleksji nad dojrzałością współczesnego biznesu i rzeczywistym znaczeniem ESG.

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Zawód, którego znaczenie wykracza poza liczby

Odpowiedzialność rzadko bywa spektakularna. Ujawnia się w codziennych decyzjach, staranności wykonywanej pracy, gotowości do zadawania trudnych pytań i umiejętności powiedzenia „nie”, kiedy okoliczności skłaniają do łatwiejszych rozwiązań. Jej znaczenie dostrzegamy szczególnie wyraźnie, gdy zaczyna jej brakować.

Ta refleksja towarzyszyła konferencji zorganizowanej przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod hasłem „Ekosystem rzetelnej informacji finansowej. Odpowiedzialność. Oczekiwania. Oddziaływanie”. Określenie „ekosystem” trafnie oddaje złożoność procesu powstawania informacji finansowej. Za jej przygotowanie odpowiada kierownictwo jednostki, nadzór sprawują właściwe organy spółki, a niezależnej oceny dokonuje biegły rewident. Każdy pełni odrębną funkcję, lecz wiarygodność informacji zależy od prawidłowego działania całego systemu.

Kamil Jesionowski, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, zwracał uwagę na potrzebę postrzegania zawodu w szerszym kontekście gospodarczym. To istotna perspektywa, ponieważ społeczna rola audytora wykracza poza weryfikację sprawozdania finansowego.

Za wydaną opinią stoją kompetencje, doświadczenie, niezależność i profesjonalny osąd. Biegły rewident nie zastępuje zarządu w podejmowaniu decyzji, ani nie przejmuje odpowiedzialności za prowadzenie przedsiębiorstwa. Dostarcza jednak niezależnego zapewnienia, które zwiększa wiarygodność informacji wykorzystywanych na rynku.

Rzetelność to więcej niż zgodność z przepisami

Jednym z ważnych pytań współczesnej sprawozdawczości jest granica pomiędzy formalnym wypełnieniem obowiązków a rzeczywistą użytecznością informacji. Prawo określa wymagania, ale nie przewiduje wszystkich okoliczności działalności gospodarczej. Dlatego profesjonalny osąd pozostaje nieodłącznym elementem zarówno przygotowania sprawozdania, jak i jego badania.

Można przedstawić dokument zgodny z wymogami, a jednocześnie trudny do właściwej interpretacji. Nadmiar danych potrafi przesłonić informacje istotne dla oceny sytuacji przedsiębiorstwa. Rzetelność wymaga więc nie tylko poprawności, lecz także przejrzystości, właściwego przedstawienia zdarzeń gospodarczych i uwzględnienia potrzeb odbiorcy.

Ten problem nabiera szczególnego znaczenia w kontekście sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Przez ostatnie lata dyskusja o ESG koncentrowała się w dużej mierze na standardach, wskaźnikach i obowiązkach raportowych. Tymczasem nawet najbardziej rozbudowane ujawnienia nie przesądzają o jakości zarządzania.

Governance – niewidoczny fundament

W debacie o ESG najwięcej uwagi przyciągają zazwyczaj kwestie środowiskowe i społeczne. Ład korporacyjny pozostaje mniej widoczny, choć to właśnie on określa zasady podejmowania decyzji, nadzoru i rozliczalności. Governance bywa określany jako kręgosłup organizacji. Porównanie dobrze oddaje jego znaczenie. Bez odpowiedniej struktury zarządzania nawet ambitna strategia może pozostać zbiorem deklaracji.

Dojrzały ład korporacyjny nie sprowadza się do regulaminów i formalnego podziału kompetencji. Obejmuje również kulturę organizacyjną, jakość komunikacji, sprawność mechanizmów kontrolnych i współpracę pomiędzy zarządem a organami nadzorczymi.

Trzy O współczesnego przywództwa

Odpowiedzialność, oczekiwania i oddziaływanie można potraktować jako trzy perspektywy oceny dojrzałości organizacji.

Odpowiedzialność określa, kto podejmuje decyzje, na jakiej podstawie i w jaki sposób odpowiada za ich konsekwencje. Wymaga jasnego podziału ról, kompetencji oraz gotowości do wyjaśniania przyjętych rozwiązań.

Oczekiwania odnoszą się do relacji przedsiębiorstwa z jego otoczeniem. Inwestorzy potrzebują wiarygodnych danych, pracownicy przejrzystych zasad, kontrahenci przewidywalności, a instytucje publiczne przestrzegania obowiązujących standardów.

Oddziaływanie pozwala spojrzeć na skutki decyzji poza perspektywą bieżącego wyniku finansowego. Dotyczy wpływu działalności na ludzi, środowisko, stabilność przedsiębiorstwa i jego otoczenie gospodarcze.

Czy nadzór wzmacnia jakość?

Skuteczny nadzór jest niezbędny dla ochrony interesu publicznego i wiarygodności informacji finansowej. Warto jednak zapytać, czy jego efektywność powinniśmy mierzyć przede wszystkim liczbą kontroli i sankcji, czy rzeczywistą poprawą jakości audytu.

Wysokie wymagania wobec biegłych rewidentów muszą iść w parze z proporcjonalnością, przewidywalnością działań nadzorczych i konstruktywnym dialogiem. Kontrola powinna nie tylko identyfikować nieprawidłowości, lecz także sprzyjać ich eliminowaniu i doskonaleniu praktyki zawodowej.

Odpowiedzialny nadzór nie oznacza rezygnacji z rygorystycznych standardów, lecz tworzenie warunków do ich skutecznego przestrzegania.

Technologia nie zastąpi zawodowego osądu

Sztuczna inteligencja zmienia sposób pracy audytorów, przyspiesza analizę danych i pozwala skuteczniej identyfikować ryzyka. Nie zastępuje jednak doświadczenia, niezależności ani umiejętności krytycznej oceny informacji. Wraz z rozwojem technologii rośnie znaczenie kompetencji wykraczających poza znajomość narzędzi. Dlatego przyszłość zawodu zależy również od przekazywania kolejnym pokoleniom wiedzy, zasad etycznych i umiejętności podejmowania odpowiedzialnych decyzji.

Od dialogu do wspólnego działania

Refleksje płynące z Dorocznej Konferencji Audytingu wpisują się w ideę kampanii społecznej „Razem dla ESG”. Odpowiedzialne zarządzanie wymaga współdziałania środowisk, które patrzą na przedsiębiorstwo z różnych perspektyw. Zarządy podejmują decyzje, rady nadzorcze sprawują nadzór, audytorzy dokonują niezależnej oceny, a regulatorzy tworzą i egzekwują ramy funkcjonowania rynku.

Ważne, aby role te pozostawały jasno określone, a jednocześnie wzajemnie się uzupełniały.

Bilans nie zawsze znajduje się w sprawozdaniu

Odpowiedzialność ma swoją cenę. Wymaga wiedzy, czasu, odwagi zawodowej i inwestycji w kompetencje. Niekiedy oznacza konieczność podjęcia decyzji trudnej, niepopularnej lub sprzecznej z krótkoterminowym interesem. Brak odpowiedzialności może jednak kosztować znacznie więcej. Błędne decyzje inwestycyjne, niewłaściwie zarządzane ryzyka, utrata reputacji czy osłabienie wiarygodności instytucji pokazują, że jakość zarządzania ma wymierne konsekwencje gospodarcze.

Nie wystarczy stworzyć odpowiednie przepisy i standardy. Trzeba jeszcze zapewnić warunki, w których będą stosowane zgodnie ze swoim celem, przez kompetentnych ludzi świadomych znaczenia wykonywanej pracy.

Dojrzałość przedsiębiorstwa najlepiej weryfikuje się nie w deklaracjach, lecz w decyzjach podejmowanych wtedy, gdy odpowiedzialność wymaga rzeczywistego wysiłku.

I choć w sprawozdaniach finansowych nie znajdziemy osobnej pozycji zatytułowanej „zaufanie”, to właśnie od niego zależy znacznie więcej, niż jesteśmy w stanie wyrazić za pomocą liczb.