Pracowników sezonowych co do zasady obowiązuje krótszy okres zatrudnienia uprawniający do trzynastek. Służby kadrowo-płacowe często popełniają błąd przy ustalaniu tych uprawnień w sytuacji, gdy sezon obejmuje przełom dwóch lat kalendarzowych, w żadnym roku pracownik nie przepracował wymaganego okresu, ale umowa zawarta była na liczbę miesięcy określoną w ustawie.

Szczególne zasady prawa do „trzynastki”

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady przyznawania i wypłacania popularnych trzynastek jest ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jedn. DzU z 2023 r., poz. 1690).

Co do zasady prawo do wynagrodzenia rocznego nabywa pracownik, który przepracował u danego pracodawcy cały rok kalendarzowy, za który świadczenie to przysługuje. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, ma prawo do trzynastki w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.

Jednocześnie przywołana ustawa wymienia sytuacje, w których przepracowanie co najmniej 6 miesięcy nie jest wymagane, żeby nabyć prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W przypadku pracowników sezonowych wyłączenie to zawiera art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy, który jednak zastrzega, że umowa o pracę musi być zawarta na sezon trwający nie krócej niż trzy miesiące.

Czy do trzynastki konieczne przepracowanie trzech miesięce w roku?

Ustalając uprawnienia do trzynastki dla pracowników zatrudnionych na sezon obejmujący przełom dwóch lat kalendarzowych służby kadrowe powinny pamiętać, że żaden przepis omawianej ustawy ani żaden inny z powszechnie obowiązujących, nie wprowadza wymogu, aby wspomniane trzy miesiące przypadały w jednym roku kalendarzowym. Jedynym wymogiem jest to, aby sezon, na jaki została zawarta umowa o pracę, obejmował łącznie minimum trzy miesiące.

W praktyce często zdarza się, że kadrowcy odmawiają przyznania prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom sezonowym w sytuacji, gdy okres, na jaki została zawarta umowa, obejmuje co prawda wymagane trzy miesiące, ale to minimum nie jest zachowane w żadnym roku kalendarzowym. Postępowanie to jest niezgodne z prawem, a tego typu błędy najczęściej dotyczą palaczy CO zatrudnianych na sezon grzewczy.

Dwa terminy wypłaty „trzynastki”

W przypadku pracowników zatrudnianych na sezon przypadający na przełom dwóch lat kalendarzowych, przysługujące im dodatkowe wynagrodzenie roczne dzielone jest niejako na dwie części. Pierwszą – za rok ubiegły – trzeba wypłacić do 31 marca danego roku, drugą zaś – za rok bieżący – do końca marca przyszłego roku. Szybszy od powszechnie obowiązującego termin wypłaty trzynastek dotyczy bowiem tylko pracowników, z którymi stosunek pracy rozwiązano w związku z likwidacją pracodawcy.

Przykład

Pracodawca, u którego obowiązuje ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, zatrudnił na podstawie umowy o pracę palacza CO na sezon obejmujący okres od 1 listopada 2024 r. do 28 lutego 2025 r. Mimo że ani w 2024 r., ani w 2025 r. osoba ta nie przepracuje wymaganych trzech miesięcy, nabędzie prawo do trzynastki, ponieważ sezon, na jaki zawarta została umowa o pracę, obejmuje łącznie ustawowe minimum. Na pobory tej osoby składa się wynagrodzenie zasadnicze określone stałą miesięczną stawką wynoszącą 5000 zł oraz naliczany od niego dodatek stażowy w wysokości 20 proc. i premia miesięczna w wysokości od 10 do 30 proc. – również liczona od pensji zasadniczej. W listopadzie 2024 r. pracownik otrzymał tytułem premii kwotę 750 zł, a w grudniu 2024 r. – 900 zł. W styczniu 2025 r. będzie to 1050 zł, a w lutym 850 zł. Podstawa trzynastki za 2024 r. wyniesie więc:

[(2 x 5000 zł) + (2 x 1000 zł dodatku stażowego) + (750 zł + 900 zł)] = 10000 zł + 2000 zł + 1650 zł = 13650 zł.

Sama trzynastka wyniesie natomiast:

13 650 zł x 8,5 proc. = 1160,25 zł.

Kwota ta powinna zostać wypłacona w terminie do 31 marca 2025 r.

Podstawę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za miesiące przepracowane w 2025 r. stanowić z kolei będzie kwota:

[(2 x 5000 zł) + (2 x 1000 zł) + (1050 zł + 850 zł)] = 10000 zł + 2000 zł + 1900 zł = 13900 zł.

Oznacza to, że tytułem tej części trzynastki pracownik otrzyma:

13 900 zł x 8,5 proc. = 1181,50 zł.

Wypłatę tej części pracownik powinien otrzymać najpóźniej do końca marca 2026 r.

Gdyby pracodawca uznał, że osobie z przykładu nie przysługuje trzynastka, ponieważ w żadnym z dwóch lat kalendarzowych nie przepracowała wymaganych trzech miesięcy, w przyszłości musiałby zrewidować swoją decyzję i wypłacić byłemu już pracownikowi zaległe kwoty wraz z odsetkami za zwłokę. W takiej sytuacji groziłaby mu też kara grzywny w wysokości od 1000 zł do 30000 zł, którą przewiduje art. 282 § 1 pkt 1 kodeksu pracy.

Autor jest specjalistą z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych