Na jakiej podstawie członkowie zarządu i kadry menedżerskiej powinni pełnić swoje obowiązki w sposób zapewniający najniższe legalne obciążenia publicznoprawne? Czy mogą równolegle zawierać umowy z kilkoma spółkami działającymi w holdingu, a jeśli tak – jakie umowy i w jakiej konfiguracji? Jakie negatywne konsekwencje mogą z tego wynikać? Wreszcie, co oznacza, że świadczy się usługę „na rzecz pracodawcy”?

Tytuł prawny

Członkowie zarządów spółek kapitałowych oraz wyższej kadry menedżerskiej mogą realizować swoje zadania na podstawie różnych tytułów prawnych: uchwały o powołaniu, umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej czy kontraktu menedżerskiego. Bezsprzeczne jest również, że ich aktywność może opierać się jednocześnie na kilku tytułach prawnych oraz dotyczyć więcej niż jednego podmiotu – w zależności od konkretnych okoliczności faktycznych. Tak więc członek zarządu może pełnić funkcje zarządcze na podstawie aktu powołania, a równolegle wykonywać inne zadania na podstawie umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego bądź umowy cywilnoprawnej. Może też realizować zadania na rzecz podmiotów trzecich, powiązanych w różny sposób bądź działających całkowicie niezależnie, w tym w strukturze holdingu – na rzecz spółki dominującej i spółek zależnych. Wybór konkretnego tytułu prawnego ma istotne znaczenie w sferze korporacyjnej i wpływa na (legalną) optymalizację obciążeń publicznoprawnych, które mogą różnić się w zależności od tego, na jakiej podstawie wypłaca się świadczenia oraz jak te podstawy wzajemnie się ze sobą łączą.

Umowy w praktyce

W obrocie gospodarczym szczególnie często współwystępują umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne. Ich intencją bywa wówczas objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym wynagrodzenia z umowy o pracę i – z racji tzw. zbiegu tytułów ubezpieczeń społecznych (czyli konieczności ustalenia, z którego tytułu dana osoba podlega ubezpieczeniom, jeśli jednocześnie spełnia warunki z więcej niż jednego) – wyłączenie spod tego ubezpieczenia przysporzeń płynących z umów cywilnoprawnych (wykonywanych w ramach lub poza działalnością gospodarczą).

Na gruncie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zarówno umowa o pracę, jak i określone umowy cywilnoprawne (umowa agencyjna czy umowa zlecenia) stanowią odrębne tytuły do obowiązkowego „oskładkowania”. Wyjątek dotyczy wspomnianych umów cywilnoprawnych, jeżeli zostały one zawarte przez pracownika z pracodawcą lub z osobą trzecią w sytuacji, w której usługi faktycznie świadczy się na rzecz pracodawcy. Takie umowy nie stanowią wówczas samodzielnego tytułu do ubezpieczenia społecznego, a ich zawarcie nie prowadzi do zbiegu tytułów ubezpieczeń – przeciwnie, wynagrodzenie wynikające z tych umów zostaje włączone w podstawę składek.

Równoległe umowy

W omawianej konfiguracji występują dwie podstawowe relacje. Pierwszą stanowi sytuacja, w której pracodawca (zleceniodawca) i pracownik (zleceniobiorca) zawierają jednocześnie umowę o pracę i umowę cywilnoprawną. W drugiej – na istniejący stosunek pracy nakłada się stosunek cywilnoprawny pomiędzy pracownikiem a podmiotem trzecim, w ramach którego pracownik wykonuje pracę na rzecz swojego pracodawcy.

W kontekście tej pierwszej relacji orzecznictwo sądowe z ostatnich lat konsekwentnie wskazuje, że usługi wykonywane na rzecz pracodawcy zleceniodawcy przez pracownika zleceniobiorcę, działającego w ramach zorganizowanej, zarobkowej i prowadzonej we własnym imieniu działalności gospodarczej, nie wyłączają oskładkowania części wynagrodzenia należnej za te usługi. Samo prowadzenie działalności gospodarczej bowiem nie przesądza o braku obowiązku opłacania składek – kluczowa pozostaje tu umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia), która określa treść zobowiązania.

W odniesieniu do drugiej sytuacji (gdy pracownik świadczy usługi na rzecz podmiotu trzeciego) pojawia się pytanie, jak rozumieć sformułowanie „wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy”. Narosło wokół tego wiele sporów, co nie dziwi, biorąc pod uwagę nieprecyzyjność przepisu. Spory koncentrują się m.in. na tym, jak definiować korzyść osiąganą przez pracodawcę w ramach takiego świadczenia, czy ważne są powiązania i przepływy finansowe pomiędzy pracodawcą a osobą trzecią (potencjalnie służące sfinansowaniu wynagrodzeń), a także na ile rodzaj i sposób świadczenia usługi wpływają na uznanie, że praca odbywa się „na rzecz pracodawcy”.

Ewolucja orzecznictwa

Praktyka i piśmiennictwo zgodnie przyjmują, że każdą sytuację „wykonywania pracy na rzecz pracodawcy” należy interpretować wąsko, wykluczając korzyści wyłącznie potencjalne i uzyskane w sposób jedynie pośredni. W efekcie umowy cywilnoprawne, które członek zarządu czy menedżer zawiera w ramach holdingu, nie podlegałyby „oskładkowaniu”, nawet jeśli łączyłaby go umowa o pracę ze spółką holdingową lub spółką zależną – pod warunkiem że pracodawca nie czerpie z tych usług bezpośredniej i wymiernej korzyści.

Wcześniejsze orzecznictwo przyjmowało, że o pracy „wykonywanej na rzecz pracodawcy” świadczy sytuacja, w której pracownik faktycznie wykonuje zadania dla swojego pracodawcy, który to jednocześnie jest ich beneficjentem, także wówczas, gdy dzieje się to formalnie na podstawie umowy zawartej z innym podmiotem. Z czasem „korzyścią pracodawcy” objęto także każdą formę „korzystania z wymiernych rezultatów pracy własnego pracownika”, nawet jeśli formalnie wykonywał on zadania dla kogoś innego. Taka korzyść, zarówno materialna, jak i niematerialna, musiała jednak wiązać się bezpośrednio z celami statutowymi pracodawcy.

Z czasem ukształtowała się jednak inna, dziś dominująca, linia orzecznicza, według której korzyść osiągana przez pracodawcę może mieć charakter pośredni i odroczony w czasie. Sąd Najwyższy zaczął bowiem odchodzić od definicji „korzyści pracodawcy” rozumianej jako natychmiastowy zysk na rzecz potencjalnej bądź spodziewanej (hipotetycznej) korzyści, która może pojawić się w przyszłości.

Przepływy finansowe

Z „korzyścią pracodawcy” mamy również do czynienia wtedy, gdy to pracodawca – pośrednio lub bezpośrednio – finansuje wynagrodzenie pracownika zleceniobiorcy za pośrednictwem podmiotu trzeciego w ramach tzw. trójkąta umów (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o współpracy). Jeśli dochodzi do przekazywania środków od pracodawcy do podmiotu trzeciego, które przeznaczane są na wynagrodzenie pracownika, organ rentowy może uznać, że praca faktycznie wykonywana jest na rzecz pracodawcy. Z kolei brak takiego transferu – lub przepływ środków w przeciwnym kierunku (od osoby trzeciej do pracodawcy) – stanowią mocne argumenty przeciwko takiej konkluzji.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest to, czy w czasie świadczenia usług w ramach umowy cywilnoprawnej pracownik podlega poleceniom lub nadzorowi pracodawcy, a także czy przedmiot pracy w obu umowach jest podobny. Każda z tych okoliczności może świadczyć o tym, że pracownik działa na „korzyść pracodawcy”. Brak takiego podporządkowania często nie wystarcza do obalenia tezy o występowaniu „korzyści”, jeśli organ rentowy uzna, że w inny sposób pracodawca czerpie zyski z tej współpracy. Najnowsze orzeczenia Sądu Najwyższego potwierdzają utrwalenie się tej szerokiej interpretacji. W jednym z wyroków (SN II USKP 30/24) wprost stwierdzono, że silne powiązania pomiędzy pracodawcą a osobą trzecią działającą w strukturze holdingowej mogą przesądzać o obowiązku oskładkowania, jeżeli towarzyszy im porozumienie finansowe dotyczące pokrycia wynagrodzeń.

Inny wyrok (SN II USKP 13/24) podkreślił, że pracodawca nie musi być wyłącznym beneficjentem świadczenia – może dzielić się nim z podmiotem trzecim. Wystarczy jakakolwiek korzyść, choćby wzrost wartości udziałów lub akcji spółki dominującej w holdingu, jeśli spółka córka generuje zyski dzięki pracy pracownika.

Wnioski

Prezentowane stanowisko otwiera drogę do kwestionowania relacji pracowniczych i cywilnoprawnych w strukturach holdingowych, bo pracodawca i podmiot trzeci funkcjonują w jednej grupie kapitałowej, a poszczególne spółki mogą w różnym stopniu korzystać z pracy wykonywanej na rzecz każdej z nich. Pomimo to nadal w obrocie gospodarczym zdarzają się sytuacje, w których członkowie zarządu lub menedżerowie realizują zadania w grupach kapitałowych jednocześnie na podstawie umów o pracę i cywilnoprawnych. W świetle przedstawionych interpretacji wskazane jest jednak dokładne przeanalizowanie takich kontraktów i sprawdzenie, czy nie wiążą się one z ryzykiem dla pracodawcy oraz pracownika (zleceniobiorcy), a w razie potrzeby wprowadzenie odpowiednich modyfikacji.

BEATA KRZYŻAGÓRSKA-ŻUREK

adwokat, Kancelaria Łoboda i Partnerzy sp. p.

Artykuł powstał we współpracy z siecią Kancelarie RP