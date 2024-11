Julita Karaś-Gasparska: TSUE kolejny raz o elektromobilności

Przepisy o VAT są nie dość, że raczej ogólne, to jeszcze nieco przestarzałe. Nic dziwnego zatem, że prawidłowe zakwalifikowanie na ich podstawie wielu „nowoczesnych” transakcji nie jest proste, a spory powstające na tym tle znajdują swój finał w sądzie. Czasem jest to nawet Trybunał Sprawiedliwości UE. Bo czy ładowanie samochodu elektrycznego jest usługą? A może jest dostawą towarów? Na to pytanie TSUE odpowiedział już półtora roku temu w wyroku wydanym w polskiej sprawie C-282/22. Uznał wtedy, że ładowanie pojazdów elektrycznych jest świadczeniem kompleksowym, a ponieważ jego dominującym elementem jest dostawa energii elektrycznej, więc całe świadczenie należy zaklasyfikować nie jako świadczenie usług, ale dostawę towarów.