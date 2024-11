Julita Karaś-Gasparska: Sprzedaż majątku nie zawsze z podatkiem

Polski Ład wprowadził zmiany dotyczące m.in. składki zdrowotnej płaconej przez przedsiębiorców. Obecnie jej wysokość zależy od formy opodatkowania, a poza tym – też w zależności od formy opodatkowania – nie można jej w ogóle odliczyć od podatku dochodowego (przedsiębiorcy na skali) albo odliczenie to jest dużo niższe niż przed 2022 r. Składka w obecnym kształcie jest nieproporcjonalnie wysoka, na co przez cały czas zwracają uwagę przedsiębiorcy. Dlatego obecnie rozważane są różne warianty zmian w jej naliczaniu i płaceniu. Na razie pewne wydaje się zniesienie obowiązku płacenia składki od zbycia środków trwałych. Skutki tej zmiany nie obejmą oczywiście przedsiębiorców płacących kartę podatkową. W przypadku karty wysokość składki zdrowotnej jest bowiem stała i zależy od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Na jej wysokość nie mają zatem wpływu dochody osiągane przez przedsiębiorcę rozliczającego się w tej formie. Co więcej, dochody nie mają też wpływu na wysokość płaconego podatku. Jeżeli zatem przedsiębiorca płacący kartę podatkową sprzedał maszynę wykorzystywaną w działalności gospodarczej, to nie zapłaci podatku od dochodu ze sprzedaży, o czym szerzej piszemy w artykule: „Kiedy sprzedaż majątku firmy nie wpływa na podatek”.