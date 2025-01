Nowe przepisy dotyczące mobbingu są pełne sprzeczności

To jedna z opinii eksperta do projektu nowelizacji kodeksu pracy, który trafił właśnie do konsultacji. Skupia się on w głównej mierze na zmianach dotyczących definicji mobbingu. Propozycja nie jest zaskoczeniem, bo jeszcze w grudniu ubiegłego roku na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczona została deklaracja w tej sprawie.

Rząd chce też zobowiązać firmy do określenia zasad przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w regulaminie pracy (lub w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest obowiązany do wprowadzenia u siebie regulaminu).