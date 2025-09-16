Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Marcin Stanecki: Inspektora pracy nie trzeba będzie szczuć psem. Zadziała rozsądnie

Nie będzie polowań na czarownice, ale gdy znajdziemy ewidentne unikanie zawierania umów o pracę, będziemy działali stanowczo – tak o nowych kompetencjach Państwowej Inspekcji Pracy mówi Marcin Stanecki, główny inspektor pracy.

Publikacja: 16.09.2025 04:44

Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki przemawia podczas otwarcia XXX Międzynarodowych Targów Techni

Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki przemawia podczas otwarcia XXX Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach

Foto: PAP/Piotr Polak

Paweł Rochowicz

Instytucja, którą pan kieruje, dostanie nowe uprawnienia: decyzje zmieniające umowy cywilnoprawne w umowy o pracę. Czy Państwowej Inspekcji Pracy wystarczy sił na nowe zadania?

Cieszymy się z tej reformy i to nie tylko dlatego, że dostaniemy nowe uprawnienia, ale też z dziesięcioprocentowego wzrostu budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na przyszły rok. To może nam pozwolić na wzmocnienie kadrowe. Mamy dziś około 1500 inspektorów pracy, ale jeszcze kilka lat temu było ich ponad 1800. Wielu dobrych specjalistów, wykształconych podczas naszych aplikacji, za państwowe pieniądze, odeszło do pracy w sektorze prywatnym za znacznie lepsze wynagrodzenia niż u nas. Mam też nadzieję, że dzięki planowanemu połączeniu naszych baz danych z tymi należącymi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Krajowej Administracji Skarbowej nasze kontrole będą częściej trafiały tam, gdzie są nieprawidłowości. Będą tym samym bardziej skuteczne.

Pozostało jeszcze 92% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Nie tylko płaca minimalna. W 2026 r. wzrosną też składki i świadczenia
Prawo pracy
Nie tylko płaca minimalna. W 2026 r. wzrosną też składki i świadczenia
TSUE: dyrektywa chroni pracowników, którzy opiekują się niepełnosprawnymi dziećmi
Prawo pracy
TSUE: dyrektywa chroni pracowników, którzy opiekują się niepełnosprawnymi dziećmi
Siedziba Państwowej Inspekcji Pracy i Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie
Prawo pracy
Prawnik ostrzega: nadchodzi rewolucja w traktowaniu samozatrudnionych
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk - Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej
Prawo pracy
Będą wsteczne kontrole zleceń i samozatrudnienia? Jest rządowy projekt
Termin przedawnienia urlopu wypoczynkowego biegnie od 30 września następnego roku kalendarzowego.
Prawo pracy
Czy opornego pracownika można na siłę wysłać na zaległy urlop? PIP wyjaśnia
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama