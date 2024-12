To, że Lewica wyrwała się z pomysłem wolnej Wigilii jak filip z konopi, zemściło się na tym projekcie. Brak rozmów ze stroną społeczną, analiz ekonomicznych i wpływu na gospodarkę dały amunicję przeciwnikom tego rozwiązania. I choć Sejm przegłosował ustawę, to jest wątpliwe, że wejdzie ona w życie w obecnym brzmieniu.

Gdy projekt zmiany ustawy o dniach wolnych od pracy trafił do komisji Ryszarda Petru, nie spotkał się ze zrozumieniem. Petru uważa, że polska gospodarka za bardzo na tym ucierpi. Jego propozycją była więc wymiana dni wolnych – za Wigilię zabierzmy Święto Trzech (czy tam Sześciu) Króli. Padały też pomysły, by zabrać coś z majówki, ale bez większego przekonania – widać ryzyko, że Polacy by tego nie wybaczyli, jest zbyt duże.