Pakiet deregulacyjny na ostatniej prostej. Co się zmieni dla przedsiębiorców

Projekt pierwszej ustawy deregulacyjnej ma uprościć niektóre obowiązki nakładane na przedsiębiorców. Jak podkreśla Ministerstwo Rozwoju i Technologii, fundamentalną zmianą będzie wprowadzenie zasady „one in, one out”. W przypadku nałożenia na przedsiębiorcę nowego obowiązku administracyjnego nastąpi rezygnacja z innego obciążenia, w tym samym lub zbliżonym obszarze. Przedsiębiorca ma też mieć czas na odpowiednie przygotowanie się do wprowadzanych zmian. Projekt zakłada, że nowe przepisy prawa gospodarczego, które zwiększają obciążenia dla przedsiębiorców, będą objęte przynajmniej 6-miesięcznym vacatio legis.