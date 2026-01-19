Rzeczpospolita
Julita Karaś-Gasparska: Fiskus w wersji lokalnej

W powszechnej świadomości kontrola podatkowa to kontrola prowadzona przez urzędnika z urzędu skarbowego. Mało kto jednak pamięta, że do drzwi firmy mogą zapukać osoby wysłane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Publikacja: 19.01.2026 06:00

Julita Karaś-Gasparska

Choć częściej słyszymy o kontrolach podatkowych w kontekście np. wielkich afer vatowskich, to właśnie kontrola z urzędu gminy może być dla przeciętnego właściciela nieruchomości czy przedsiębiorcy znacznie bardziej odczuwalna.

W kontroli prowadzonej przez osoby wysłane z urzędu gminy liczą się przede wszystkim wymiary obiektu i stan faktyczny. Urzędnik gminny nie spyta o dochód, ale o to czy garaż jest faktycznie garażem, czy może halą produkcyjną i czy taras nagle nie stał się zabudowanym warsztatem. Podatek od nieruchomości jest specyficzny – opiera się na deklaracji podatnika, która często latami pozostaje nieaktualizowana. Gminy, szukając dodatkowych wpływów do budżetu, coraz częściej sięgają po nowoczesne narzędzia: fotomapy, drony i porównanie danych z ewidencji gruntów z tym, co faktycznie widać za płotem.

