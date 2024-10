Ewa Szadkowska: Prawo do przeżycia straty

My, Polacy, lubimy świętować, czcić i upamiętniać. Czerpiemy w tej materii pełnymi garściami z innych kultur. Jest jednak data, którą z reguły pomijamy milczeniem lub w ogóle jej nie kojarzymy. To obchodzony na całym świecie 15 października Dzień Dziecka Utraconego. Czas szczególnej refleksji i pamięci o dzieciach zmarłych przed narodzinami oraz o ich rodzinach. Data jest nieprzypadkowa – licząc umownie od 1 stycznia, właśnie w połowie października nastąpiłoby rozwiązanie. Szacuje się, że około 15 proc. wszystkich ciąż ulega poronieniu, statystycznie co czwarta kobieta w swoim życiu doświadczy przynajmniej jednego. Co więcej, cztery kobiety na tysiąc przeżywają to aż trzykrotnie.