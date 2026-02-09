„Jeżeli łamanie prawa traktujemy w kategoriach żartu, to przesuwamy pewną granicę” – stwierdził wiceminister finansów i zastępca szefa KAS Zbigniew Stawicki, odnosząc się do procederu wystawiania przez przedsiębiorców fałszywych faktur, w których kupują oni m.in. alkohol i prezerwatywy na Kancelarię Premiera, o czym pisaliśmy już na łamach rp.pl. Wiceminister w rozmowie w Studiu PAP odniósł się także do przeprowadzanych w ubiegłym roku kontroli celno-skarbowych oraz do zmniejszenia ich liczby, przy jednoczesnym wzroście wykrytych nieprawidłowości. Jak się okazuje, mowa o niemal 400 tys. fałszywych faktur wykrytych przez Krajową Administrację Skarbową.

27,4 proc. - o tyle spadła liczba przeprowadzanych w 2025 roku kontroli celno-skarbowych (dane: KAS)

Mniej kontroli, więcej wykrytych nieprawidłowości? Prawie 400 tys. faktur

„W roku 2025 roku przeprowadziliśmy kontroli celno-skarbowych, czyli tej procedury najbardziej angażującej przedsiębiorcę, (...) o 27,4 procent mniej, a uszczuplenia wykryte wzrosły o 46 procent” – zaznaczył Stawicki. Jak wskazał, taktyka przyjęta przez KAS polega na ograniczeniu procedur kontroli celno-skarbowych – bardziej angażujących zarówno przedsiębiorcę, jak i, finansowo, Państwo – na rzecz zwiększenia liczby czynności sprawdzających i działań sprawdzających, które nie angażują w takim stopniu.

46 proc. - o tyle wzrosła liczba nieprawidłowości, wykrytych w 2025 roku (dane: KAS)

„Kontrole celno-skarbowe (...) należy stosować tam, gdzie mamy poważne podejrzenia wystąpienia poważnych nieprawidłowości, dokonania poważnych oszustw. Więc siłą rzeczy tych procedur powinno być mniej w stosunku do działań wyjaśniających” – podkreślił wiceminister.

Wraz ze spadkiem liczby kontroli celno-skarbowych wzrosła liczba czynności sprawdzających – o 28 proc. w stosunku do 2024 roku. Skuteczność takiego podejścia potwierdzają statystyki.

„Wykryliśmy dokładnie 376 784 fikcyjne faktury, w stosunku 291 633 w roku 2024, co stanowi wzrost o blisko 30 procent i, powtarzam, przy zmniejszonej liczbie kontroli celno-skarbowych. Co oznacza, że po prostu trafniej typujemy i trafiamy z procedurą kontroli celno-skarbowej tam, gdzie być powinniśmy, gdzie rzeczywiście występują celowe, zamierzone działania zmierzające do uszczuplenia należności” – stwierdził Stawicki.

376 784 fikcyjne faktury zostały wykryte w 2025 roku (dane: KAS)

Faktura w KSeF na premiera? Zbigniew Stawicki: „niebezpieczne zjawisko”

Wiceminister finansów i zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej odniósł się także do procederu, polegającego na wystawianiu faktur w trakcie zakupów, ze wskazaniem nieswojego numeru NIP. Tego typu praktyka, zakładająca m.in. kupowanie produktów takich jak alkohol czy prezerwatywy, przy jednoczesnym podawaniu numeru NIP np. kancelarii premiera, stała się ostatnio popularna wśród krytyków wdrażanego właśnie Krajowego Systemu e-Faktur.

„Zwracam uwagę na bardzo niebezpieczne zjawisko w postaci namawiania jednak do łamania prawa. Już pomijając to, że w ten sposób w najłagodniejszym razie po prostu przysparza się niepotrzebnej pracy służbom księgowym, służbom finansowym instytucji państwowych” – stwierdził Zbigniew Stawicki.

Jak zaznaczył, działania takie nie tylko przysparzają kłopotu instytucjom, ale kwalifikują się także jako łamanie prawa.