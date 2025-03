Jaki może być zakres działalności gospodarczej fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna weszła do polskiego porządku prawnego jako podmiot służący gromadzeniu mienia, zarządzaniu nim w interesie beneficjentów oraz spełnianiu świadczeń na ich rzecz. Ustawodawca stworzył rozwiązanie, które ma pozwolić zachować ciągłość majątku, zwykle gromadzonego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez pokolenia. Ustawa o fundacji rodzinnej określa przy tym zakres potencjalnej aktywności gospodarczej tego typu podmiotu. Fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą, ale co do zasady wyłącznie w ściśle określonym zakresie. Fundacja rodzinna nie służy do prowadzenia działalności np. w zakresie handlu czy wytwórstwa, czyli typowych przejawów działalności gospodarczej w warunkach wolnej konkurencji.