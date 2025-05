Podatek u źródła wg stawki 20 proc. pobierany jest przez płatników od przychodów uzyskiwanych w Polsce przez zagranicznych podatników (nierezydentów), m.in. z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how). W szczególności „urządzenie przemysłowe” budzi wątpliwości podatników, ponieważ w przepisach podatkowych nie ma definicji tego pojęcia ani katalogu takich urządzeń. Kwestia ta była przedmiotem wielu rozstrzygnięć zarówno organów podatkowych, jak i sądów administracyjnych. Fiskus i sądy odpowiadały na pytania czy urządzeniami przemysłowymi są np.: serwery, sprzęt komputerowy, statki morskie i powietrzne, dźwigi, koparki, turbiny wiatrowe, a nawet przenośne toalety. W dzisiejszym dodatku opisujemy interpretację, w której dyrektor KIS uznał, że takimi urządzeniami przemysłowymi są wykorzystywane na budowach zestawy kontenerowe. Co za tym idzie, najemcy takich zestawów, przy wypłacie należności z tytułu umowy najmu na rzecz nierezydentów, są obowiązani do pobrania podatku u źródła ("Zestaw kontenerowy jest urządzeniem przemysłowym").

Tam, gdzie są niejasności, fiskus może kwestionować zasady rozliczeń przyjęte przez podatników. W takiej sytuacji kluczowe jest szybkie opracowanie strategii działania, zebranie dokumentacji i przemyślenie sposobu obrony swoich racji. O tym, co zrobić, gdy fiskus zakwestionuje bieżące rozliczenia podatku u źródła, piszemy w artykule pt. "Co zrobić, gdy fiskus zakwestionuje bieżące rozliczenia".

Zapraszam do lektury.