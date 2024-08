Prawo w biznesie

Miliardy euro trafią do przedsiębiorców w Polsce

W aktualnej perspektywie unijnej na lata 2021–2027 Bank Gospodarstwa Krajowego ma do rozdania 4 mld euro ze środków europejskich. W większości pieniądze trafią do przedsiębiorców - jeśli nie bezpośrednio (pożyczki, gwarancje, kredyty), to pośrednio (jako do wykonawców i podwykonawców, dostawców).