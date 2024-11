Do Polski wróciły dawno zapomniane choroby. Zgodnie z danymi, jakie podaje NIZP-PZH – od początku 2024 r. do 15 października odnotowano aż 20 677 przypadków zachorowań na krztusiec. To alarmujący sygnał, ponieważ w 2023 r. liczba zachorowań w analogicznym okresie wynosiła zaledwie 631. Problem dotyczy też odry – od początku roku do końca lipca br. zanotowano 246 zachorowań, czyli ponad dziesięciokrotnie więcej niż w tym samym okresie 2023 r. i blisko 7-krotnie więcej niż w całym 2023 r., kiedy potwierdzonych przypadków odry było tylko 36. Dodając do tego sezon zwiększonych zachorowań na grypę, RSV czy koronawirusa można brać pod uwagę, że okres jesienno-zimowy będzie obfitował w chorych i pustki w zakładach pracy.