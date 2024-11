Do Polski wróciły dawno zapomniane choroby. Zgodnie z danymi, jakie podaje NIZP-PZH – od początku 2024 r. do 15 października odnotowano aż 20 677 przypadków zachorowań na krztusiec. To alarmujący sygnał, ponieważ w 2023 r. liczba zachorowań w analogicznym okresie wynosiła zaledwie 631. Problem dotyczy też odry – od początku roku do końca lipca br. zanotowano 246 zachorowań, czyli ponad dziesięciokrotnie więcej niż w tym samym okresie 2023 r. i blisko 7-krotnie więcej niż w całym 2023 r., kiedy potwierdzonych przypadków odry było tylko 36. Dodając do tego sezon zwiększonych zachorowań na grypę, RSV czy koronawirusa można brać pod uwagę, że okres jesienno-zimowy będzie obfitował w chorych i pustki w zakładach pracy.

Reklama

Absencje chorobowe to duży problem firm. Każdy nieobecny pracownik to strata finansowa związana m.in. z koniecznością zapewnienia ciągłości pracy czy wypłatą zasiłku. Powstaje pytanie, czy w ramach obowiązku dbałości o bezpieczne warunki pracy przy użyciu wszystkich dostępnych osiągnięć nauki pracodawca może działać także w obszarze szczepień pracowników? Tym bardziej, gdy wśród załogi ma obcokrajowców pochodzących z państw, gdzie lista obowiązkowych szczepień jest znacznie uboższa od polskiej?

O możliwościach, jakie ma w tym zakresie pracodawca, piszemy w artykule: „Czy szef może zmusić pracownika do zaszczepienia się?”.

Zapraszam do lektury dodatku „Kadry i płace”!



Reklama

W numerze także:



● PFRON. Od kiedy wyższe dopłaty do pensji niepełnosprawnych?

● Czy urlop ojcowski przysługuje od pierwszego dnia zatrudnienia?

● Sygnaliści. Co musi zawierać informacja zwrotna?

● Boże Narodzenie w firmie: na co można przeznaczyć fundusz socjalny?

● Czy pracodawca może wybrać sąd do rozpatrywania jego spraw?

● Lekceważenie zasad bhp, czyli jak radzić sobie z opornym pracownikiem?

● Czy rodzic zastępczy może pracować?

● Czy praca na część etatu zwalnia od składek ZUS z działalności?

● Akta pracownicze. Czy i jak przejść z wersji papierowej na elektroniczną?